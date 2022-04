Drommel en Unnerstall voeden keepersdiscussie

Premium Het beste van De Telegraaf

Lars Unnerstall keepte tegen een PSV een prima wedstrijd. Ⓒ ANP/HH

ENSCHEDE - Het inruilen van Lars Unnerstall voor Joël Drommel achtervolgt PSV en trainer Roger Schmidt al het hele seizoen en het verloop van FC Twente-PSV heeft nieuwe ammunitie geleverd aan de discussie. Waar ex-FC Twente-doelman Drommel zeer ongelukkig voor de dag kwam en deelde in de malaise bij PSV, daar keepte Unnerstall aanvankelijk sterk, al mocht de voormalige PSV-doelman in Twentse dienst zichzelf de gelijkmaker in blessuretijd aanrekenen. ,,Ik had de bal beter kunnen stompen in plaats van proberen te vangen”, erkende Unnerstall na de wedstrijd.