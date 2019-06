Desevio Payne blijft in Eredivisie

Desevio Payne wordt getroost door een aantal spelers van FC Groningen. Ⓒ BSR Agency

FC Emmen heeft Desevio Payne aangetrokken. De 23-jarige rechtsback komt over van Excelsior, waar hij een aflopend contract had. Payne tekent voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar. „De keuze voor Emmen was niet zo moeilijk”, zegt Payne.