KNVB: Eredivisieduels buiten Brabant gaan door mét publiek

Dinsdag werd in Brabant al besloten om alle competitiewedstrijden in de provincie vooruit te schuiven, vanwege het coronavirus. De KNVB volgt de lokale autoriteiten (Veiligheidsregio's). Zij zouden de komende dagen bij nieuwe ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus nog kunnen besluiten om wedstrijden af te gelasten. Komende maandag komt de KNVB weer bijeen om de situatie te bespreken.

De voetbalclubs uit de Eredivisie en Eerste Divisie kwamen woensdag in Zeist bij elkaar voor overleg over de gevolgen van het nieuwe coronavirus. De clubs praatten samen met de KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie over de mogelijke scenario’s voor de komende weken.

In andere Europese landen worden voetbalwedstrijden uit voorzorg zonder publiek gespeeld, maar de KNVB wilde ze liever uitstellen dan in lege stadions spelen. „Dat is pas onze laatste optie, als het echt niet anders kan en we anders geen ruimte meer hebben op de speeldagenkalender.”

Het Nederlands elftal speelt op 26 maart in Eindhoven een oefeninterland tegen de VS, maar volgens de KNVB gaat dat vooralsnog gewoon door.

Programma speelronde 26 Eredivisie: