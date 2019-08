Suarez: ’Ik ben altijd van Ajax’

Het Twitter-account van Ajax haalde de herinnering naar boven dat Suarez twaalf jaar geleden een contract tekende bij de Amsterdamse club. De toen 20-jarige aanvaller kwam in 2007 over van FC Groningen. „Geen slechte keuze, toch?’, vroeg Ajax zich af op Twitter.

De reactie van Suarez liet niet lang op zich wachten. „Een van de beste beslissingen die ik ooit heb gemaakt in mijn carrière, voor een club tekenen die me alles gaf. Ik ben altijd van Ajax”, eerde de Zuid-Amerikaan zijn voormalig werkgever.

Suarez liet in het verleden al eens weten dat hij wellicht ooit terugkeert in de Johan Cruijff ArenA. In 2011 maakte de veelbesproken spits een transfer van Ajax naar Liverpool. Drie jaar later verkaste Suarez naar FC Barcelona. Daar heeft hij nog een contract tot de zomer van 2021.