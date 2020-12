Arjen Robben dit jaar niet meer in actie: twijfels over terugkeer

De terugkeer van de Oranje-vedette weleer is tot nu toe verpest door blessureleed. De vleugelaanvaller kwam tot twee korte optredens, die in totaal nog geen helft voetbal bedroegen. „Het loopt nog niet zoals ik zou willen”, laat Robben weten op de website van FC Groningen, de nummer acht van de Eredivisie.

„We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt, maar helaas zonder het gewenste resultaat. Ik zal de komende tijd gebruiken om te herstellen en wil heel graag in het nieuwe jaar met het team op het veld staan en wedstrijden gaan spelen. Of dit gaat lukken, kan ik nu nog niet zeggen. Dat zal de komende periode uitwijzen. Hoewel mijn eigen situatie teleurstellend verloopt, ben ik blij dat onze ploeg het zo goed doet! De prestaties en het spel zijn prima en ik ben zelfs van mening dat we nog wat punten meer hadden kunnen hebben. Dat is alleen maar positief voor de rest van dit seizoen.”

Robben heeft het op het veld tot zijn eigen grote teleurstelling nog niet kunnen laten zien in de Euroborg, maar buiten het veld is hij een doorslaand succes. Bij een Black Friday-actie van de club moest Robben liefst 1500 shirts met zijn naam erop van een handtekening voorzien. „Door deze actie heb ik inmiddels echter wel meer handtekeningen, dan wedstrijdminuten achter mijn naam staan”, geeft Robben blijk van de nodige zelfspot.