UEFA-voorzitter Ceferin: ’Lege stadions en lege fanzones een vreugdeloze gedachte’

„Wij staan als UEFA aan het roer van een sport die vele mensen bezighoudt. We hebben nu te maken met een onzichtbare en snel bewegende tegenstander”, doelde Ceferin op de uitbraak van het nieuwe coronavirus. „Op deze momenten moet de UEFA en voetbalsport zijn verantwoordelijkheid nemen. We moeten eenheid en solidariteit tonen.”

De snelheid van de ontwikkelingen overviel Ceferin. Precies twee weken geleden reageerde de Sloveen tijdens een congres van de Europese voetbalbond in Amsterdam nog een beetje geprikkeld op de vraag of het EK vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus in gevaar zou komen.

„De gezondheid van fans, spelers en leden van de technische staf moet onze eerste prioriteit zijn. In die geest heeft de UEFA een reeks opties voorgesteld zodat competities dit seizoen veilig kunnen eindigen. Ik ben trots op de reacties van mijn collega’s in het Europese voetbal. Er was sprake van echte samenwerking. Iedereen zag in dat ze iets moesten opofferen om het beste resultaat te bereiken”, aldus Cefererin.

Bekijk ook: Eén keer eerder werd een groot voetbaltoernooi verschoven

Bekijk ook: UEFA verplaatst EK voetbal naar zomer 2021

De UEFA geeft het uitspelen van de nationale competities voorrang boven de lopende Europese toernooien. Een werkgroep gaat kijken wat er moet gebeuren met de Champions League en Europa League, die aanbeland waren in de achtste finales toen het coronavirus voor een algehele voetbalstop in Europa zorgde.

„Het was belangrijk dat de UEFA, als bestuursorgaan van het Europese voetbal, het proces leidde en zelf met verplaatsing van het EK het grootste offer bracht. Dat brengt hoge kosten met zich mee, maar we zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven”, sprak Ceferin, die het afwerken van het EK zonder supporters geen optie vond. „Lege stadions en lege fanzones is een vreugdeloze gedachte die we niet konden accepteren om de 60e verjaardag van de UEFA te vieren.”