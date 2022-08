Papierwerk Cillessen niet op tijd in orde, zondag nog niet in doel bij NEC

NEC hoopte het papierwerk vrijdagochtend rond te krijgen, maar dat is dus niet gelukt waardoor de rentree van Cillessen bij de Nijmegenaren - waarvoor hij in 2010 debuteerde in de Eredivisie- nog even op zich laat wachten.

Cillessen doorliep de jeugdopleiding bij NEC en verruilde de club in 2011 voor Ajax om in 2016 de overstap te maken naar FC Barcelona. Drie jaar later koos Cillessen voor Valencia waar hij het afgelopen seizoen veel duels miste vanwege blessures.