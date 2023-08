Bayern München onderuit bij debuut Harry Kane: Dani Olmo speelt Matthijs de Ligt zoek

Olmo scoorde tweemaal in de eerste helft en benutte in de 68e minuut een strafschop, na een handsbal van de ingevallen Noussair Mazraoui. Harry Kane maakte in de 63e minuut zijn debuut voor de club die zo’n 100 miljoen euro voor hem heeft betaald. Bayern München maakte de komst van de spits van Tottenham Hotspur pas zaterdagochtend bekend.

Matthijs de Ligt speelde niet zijn beste wedstrijd op zijn 24e verjaardag. Hij kreeg nauwelijks grip op Olmo en werd in de rust gewisseld. Ryan Gravenberch zat de hele wedstrijd op de bank bij Bayern München. Xavi Simons, afgelopen seizoen actief voor PSV, werd in de 79e minuut gewisseld bij RB Leipzig. Hij bekroonde zijn eerste officiële duel voor zijn nieuwe club met een prijs.

Matthijs de Ligt met Willi Orban (links). Ⓒ WITTERS

„Ik weet het niet, er is geen reden voor”, zei Bayern-trainer Thomas Tuchel over de afstraffing van zijn ploeg. „Op dit moment is dit resultaat voor mij onverklaarbaar. Het is alsof we vier weken niets hebben gedaan. Het is eng. Ik heb nu geen oplossing, ik ben ontzet en enorm teleurgesteld.”

Olmo liet met zijn goals de ambities van RB Leipzig blijken. „Het is heel belangrijk om het seizoen zo te beginnen, maar het is nog maar het begin. We hebben nog veel te doen”, zei Olmo. „Ik ben erg blij met de overwinning en met de drie doelpunten. Het was een speciale avond en het motiveert me om door te gaan.”

RB Leipzig werd afgelopen seizoen derde, achter Bayern en Borussia Dortmund.