Karim Benzema evenaart Real Madrid-record van Roberto Carlos

Voor de dertienvoudig kampioen van Europa dreigde uitschakeling, iets wat Real Madrid nog nooit gebeurde in de groepsfase van de Champions League. Volgens Spaanse media zou voor Zidane ontslag volgen als zijn ploeg het niet redde. „Ik ben daar helemaal niet mee bezig geweest”, zei de 48-jarige Fransman, die sinds zijn aanstelling als trainer van Real Madrid, begin 2016, al drie keer de Champions League won. „We hebben alleen controle over wat we op het veld laten zien. Natuurlijk hadden de spelers last van alles wat van buitenaf op ze af kwam, maar de fans van Real Madrid kunnen trots zijn op dit team. Ik heb als een fan genoten van het spel van mijn ploeg.”

Zinedine Zidane genoot woensdagavond van zijn ploeg. Ⓒ REUTERS

Zidane vierde tegen Gladbach zijn 150e overwinning als trainer van Real Madrid, met dank aan Karim Benzema die voor rust beide doelpunten maakte. „Karim heeft indruk gemaakt, maar dat is geen verrassing. We weten wat hij kan. Hij doet altijd geweldige dingen en dat is voor een trainer heel fijn.”

De 32-jarige spits speelde zijn 527e wedstrijd voor Real Madrid, waarmee hij Roberto Carlos evenaarde als buitenlander met de meeste duels voor de Spaanse club. „We hadden zo’n wedstrijd als deze nodig voor ons vertrouwen”, zei Benzema, die zijn productie in Madrileense dienst opvoerde naar 257 goals. „Als we zo voetballen als vandaag, dan kan niemand ons pijn doen.”