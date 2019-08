Eerbetoon aan Lambrecht in BinckBank Tour

Aan de start in Aalter namen de renners een minuut stilte in acht voordat ze begonnen aan de rit over ruim 166 kilometer. Ploeggenoten van de Lotto-Soudal-renner stelden zich aan de start met gebogen hoofden voor het peloton in een rij op.

De etappe begint en eindigt in Aalter en komt langs Knesselare waar dinsdag een emotionele afscheidsdienst was voor Lambrecht.

De Ierse renner Sam Bennett won de eerste twee etappes in de BinckBank Tour in een massasprint en voert het klassement aan.

