Napoli tankt flink vertrouwen in aanloop naar AZ

Hirving Lozano zette de thuisploeg in vier minuten tijd op een comfortabele 2-0 voorsprong. De oud-speler van PSV maakte in de 23e minuut de 1-0 en vier minuten later op aangeven van Dries Mertens de 2-0. Matteo Politano zorgde drie minuten later voor de 3-0. Vlak voor rust werd het zelfs 4-0 door Victor Osimhen.

Atalanta, met Marten de Roon in de basis en Sam Lammers als invaller, deed in de tweede helft wat terug. Lammers, deze zomer overgekomen van PSV, zorgde met zijn tweede competitietreffer voor Atalanta voor de 4-1. Verder kwamen de bezoekers uit Bergamo echter niet.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A