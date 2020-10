Napoli tankt flink vertrouwen in aanloop naar AZ, Juve morst punten

Hirving Lozano zette de thuisploeg in vier minuten tijd op een comfortabele 2-0 voorsprong. De oud-speler van PSV maakte in de 23e minuut de 1-0 en vier minuten later op aangeven van Dries Mertens de 2-0. Matteo Politano zorgde drie minuten later voor de 3-0. Vlak voor rust werd het zelfs 4-0 door Victor Osimhen.

Atalanta, met Marten de Roon in de basis en Sam Lammers als invaller, deed in de tweede helft wat terug. Lammers, deze zomer overgekomen van PSV, zorgde met zijn tweede competitietreffer voor Atalanta voor de 4-1. Verder kwamen de bezoekers uit Bergamo echter niet.

Juventus blijft tegen laagvlieger Crotone steken op 1-1

Juventus is bij Crotone blijven steken op een gelijkspel. De landskampioen kwam tegen de nog puntloze hekkensluiter van de Serie A niet verder dan 1-1.

De thuisploeg kwam vroeg op 1-0. De Nigeriaanse aanvaller Simy benutte de strafschop na een overtreding van Leonardo Bonucci. Álvaro Morata maakte op aangeven van Federico Chiesa in de 21e minuut gelijk. In de tweede helft leek Morata 'Juve' alsnog de zege te bezorgen, maar zijn tweede treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Juventus stond toen al met tien man na een rode kaart voor Chiesa na een overtreding op Luca Cigarini.

Juventus komt door het gelijkspel op acht punten uit vier duels en staat daarmee vierde. Koploper AC Milan, dat eerder zaterdag met 2-1 de stadsderby van Inter won, gaat aan de leiding met twaalf punten.

Bij Juventus ontbraken Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo. De Ligt is nog herstellende van een schouderblessure. Ronaldo testte afgelopen week bij het Portugees elftal positief op het coronavirus. Doelman Gianluigi Buffon speelde zijn 650e wedstrijd in de Italiaanse competitie.

