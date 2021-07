Roeisters Ilse Paulis en Marieke Keijser naar halve finale op Spelen

Paulis en Keijser steken in uitstekende vorm. Ze roeiden begin vorige maand nog een wereldrecord (6.43,79). Paulis en Keijser waren in hun serie ruim 3 seconden sneller dan het Canadese koppel, dat als tweede eindigden. Jill Moffatt en Jenniffer Casson plaatsten zich met die klassering ook voor de halve eindstrijd

Vier-zonder

De Nederlandse roeisters van de vier-zonder hebben zich voor de finale van de Spelen geplaatst. Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester waren een klasse apart in hun serie en finishten na 6.33,47. De Chinese boot eindigde als tweede, op ruim 5 seconden.

Nederland roeide een olympisch record, dat maar even bleef staan. In de tweede serie waren Australië 6.28,76 en Ierland 6.28.99 sneller.

Eerder op zaterdag overtuigden Ilse Paulis en Marieke Keijser al. Ze wonnen hun serie in de lichte dubbeltwee met overmacht (7.07,73) en plaatsten zich zo voor de halve finale. Paulis en Keijser steken in uitstekende vorm. Ze roeiden begin vorige maand nog een wereldrecord (6.43,79). Paulis en Keijser waren in hun serie ruim 3 seconden sneller dan het Canadese koppel, dat als tweede eindigden. Jill Moffatt en Jenniffer Casson plaatsten zich met die klassering ook voor de halve eindstrijd

Twee-zonder

Ook de Nederlandse roeiers in de twee-zonder zich voor de halve finale. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek eindigden als tweede in hun serie op de Sea Forest Waterway in Tokio, achter de Roemenen Marius Cozmiuc en Ciprian Tudosa.

Van Sprang en Krommenhoek finishten na 6.36,42. Ze moesten ruim 2 seconden toegeven op het Roemeense koppel. De Serviërs Martin Mackovic en Milos Vasic eindigden op gepaste afstand als derde en plaatsten zich eveneens voor de halve eindstrijd.