FC Utrecht wacht lastige klus in Bosnië

Na ruim een half uur spelen kwam Zrinjski tegen de verhouding in op voorsprong. Met een snelle omschakeling werd Miljan Govedarica gelanceerd en hij schoot de bal na een combinatie in de verre hoek langs doelman David Jensen.

Het was de eerste kans voor de Bosniërs. Daarvoor had FC Utrecht prima mogelijkheden om de score te openen. Vooral nieuweling Justin Lonwijk had de 1-0 moeten binnenschieten, maar hij faalde en schoot de bal naast. Ook Sander van de Streek wist in de eerste helft kansen niet te verzilveren.

Nog voor rust had Kerk een strafschop moeten krijgen toen hij door middel van een forse schouderduw onderuit werd gewerkt in het zestienmetergebied. Scheidsrechter Aleksei Eskov liet echter doorspelen.

Vaclav Cerny aan de bal in het Europese duel met Zrinjski. Ⓒ BSR Agency

In de tweede helft zette FC Utrecht de tijdrekkende Bosniërs verder onder druk, onder meer met schoten van Simon Gustafson. Gyrano Kerk zorgde uiteindelijk met een fraaie volley voor de verdiende gelijkmaker. De winnende treffer viel echter niet meer, ondanks een enorme kans voor invaller Nick Venema die naast schoot.