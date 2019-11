Visser slaat toe, Wüst grijpt mis op 3000 meter

Visser, die tegen Achtereekte uitkwam, reed in Thialf de beste tijd: 4.00,27. Achtereekte, die snel van start ging en daardoor in de slotfase terugviel, noteerde de derde tijd: 4.00,51. Antoinette de Jong, Nederlands kampioene op deze afstand, kon in de laatste rit net niet aan de tijd van Visser tippen en eindigde als tweede (4.00,29).

Vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst, nog in de opbouw na een moeizame trainingszomer, was als nummer zes de eerste verliezer met een tijd van 4.03,41. Reina Anema (4.01,80) en Melissa Wijfje (4.02,53) wisten nog wel een internationaal startbewijs te bemachtigen op deze afstand.

Pluspuntje

„Ik denk dat we in oktober in Inzell met onze ploeg TalentNED iets te pittig hebben getraind”, zei Wüst, die vrijdag op de 1500 meter de derde tijd neerzette. „Dat zie je ook aan de prestaties van onze mannen hier. Daar is misschien niet zo goed over nagedacht. Aan de andere kant, als ik een goede zomer had gehad, had mijn lichaam dat wel aan gekund, maar nu duurde het herstel net even te lang. Al die trainingsarbeid zit natuurlijk wel in mijn lijf en het zal er best een keer uitkomen, maar deze 3000 meter kwam voor mij nu zeker een weekje te vroeg.”

Wüst (33) zag nog wel een pluspuntje aan het missen van het startbewijs op de afstand waarop ze in 2014 olympisch kampioen werd. „Ik moet nu even pas op de plaats maken. De komende maanden zitten mijn weekeinden minder vol en dat kan in de aanloop naar de NK afstanden eind december een voordeel zijn.”

Visser stond tijdens het trainingskamp van TalentNED in Inzell door een voetinfectie twee weken aan de kant. „Mede daardoor was ik heel bang dat ik mezelf niet zou plaatsen voor de 3000 meter. Het niveau op deze afstand is heel hoog. Maar ik heb gedaan wat ik moest doen en nog gewonnen ook. Beter kan niet.”