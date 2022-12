Lionel Messi heeft record te pakken met 26e optreden op WK

Kylian Mbappé en Lionel Messi Ⓒ AFP

Argentinië begint om 16.00 uur met Angel Di Maria in de ploeg aan de finale. De aanvaller vormt de voorhoede met Lionel Messi en Julián Alvarez. Di Maria had op dit WK last van een hamstringblessure en bondscoach Lionel Scaloni was daarom voorzichtig met hem, maar laat de vleugelspits nu wel aan de aftrap verschijnen bij het belangrijkste duel van het toernooi.