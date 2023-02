Nadine Visser geklopt door razendsnelle Finse Reetta Hurske

Visser verdedigt tijdens de Europese indoorkampioenschappen in Istanbul haar Europese indoortitel van 2021. Ook tijdens de editie van 2019 eiste ze deze titel al voor zich op. Maar in Istanbul moet ze dus afrekenen met Hurske, die in Madrid won in 7,79. Visser werd na een mindere start derde in 7,86, ook nog achter Cyrena Samba-Mayela, de wereldindoorkampioene van 2022 uit Frankrijk.

Ze is dus niet meer de uitgesproken favoriete voor de EK-titel. „Hurske startte echt heel snel. Nadine deed dat ook niet slecht en ze kwam wel goed terug gedurende de race, maar dus wel langzamer ”, zag haar coach Laurent Meuwly. „We blijven daaraan werken.”

Schilder

Jessica Schilder kwam woensdagavond bij het kogelstoten tot een beste seizoenprestatie van 19,25 meter. Op de EK heeft ze niet te maken met Jorinde van Klinken, omdat die niet overkomt uit de Verenigde Staten, maar ondertussen wel het Nederlandse record met 19,57 meter in handen heeft. Schilder heeft indoor 19,48 meter staan.

Nederlands kampioene N’ketia Seedo kwam in Madrid tot een goede 7,22 op de 60 meter en pakte er een tweede plaats mee. Zij heeft als doel gesteld de finale op de EK te behalen.