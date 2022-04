PSV in zinderende bekerfinale langs Ajax

Die slechte herstart kwamen de Amsterdammers niet te boven, waardoor Roger Schmidt zijn Eindhovense periode met minimaal twee prijzen gaat afsluiten. Aan het begin van het seizoen was PSV al te sterk voor Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV duelleert ook nog met Ajax om de landstitel, maar kijkt daarin aan tegen een achterstand van vier punten.

Het was de vierde keer dat beide teams elkaar troffen in de finale van de KNVB-beker en de voorgaande driemaal was Ajax de sterkste geweest. De ploeg van Ten Hag had in deze finale het voordeel van een rustige aanloop, waar PSV donderdag nog in de Conference League had gespeeld tegen Leicester City en daarbij flink diep was gegaan en een grote teleurstelling had geïncasseerd.

Keeperssoap

,,Maar als je zo’n finale kunt spelen, geeft dat ook weer nieuwe energie”, dacht PSV-trainer Roger Schmidt vooraf. Philipp Max, die het donderdag fysiek zwaar had, was fit genoeg om aan de aftrap te staan, waardoor PSV met dezelfde ploeg speelde als tegen Leicester City. De hoop van Schmidt, dat Armando Obispo en Noni Madueke nog klaargestoomd zouden kunnen worden voor een invalbeurt, bleek ijdel te zijn geweest.

Klaassen in duel met Ramalho Ⓒ ANP Pro Shots

PSV begon gedreven aan de finale en het eerste schot op doel was van de Eindhovense captain Cody Gakpo. Diens schot was een simpele prooi voor Maarten Stekelenburg. De 39-jarige goalie stond voor het eerst onder de lat bij Ajax sinds eind augustus. Een liesblessure had hem al die maanden aan de kant gehouden. Eerst was Stekelenburg met verve vervangen door Remko Pasveer, maar nadat die een vinger brak, kwam de van een dopingschorsing terugkeerde André Onana onder de lat. Maar die verbruide het de afgelopen weken met een reeks keepersfouten en een nonchalante houding, waardoor Ten Hag voor de bekerfinale en de rest van het seizoen is teruggevallen op de net herstelde Stekelenburg.

Ajax aan de leiding

De geroutineerde goalie kreeg niet overdreven veel te doen in de eerste helft, want na een energiek begin van PSV nam Ajax het heft in handen. De regerend bekerhouder dicteerde het spel en wist dreigend te worden, waarbij vaak Brian Brobbey betrokken was. De in januari van RB Leipzig gehuurde spits kreeg de voorkeur boven Sébastien Haller, omdat hij meer dreiging in de diepte in zijn spel heeft en Ten Hag dacht dat daarmee PSV pijn kon worden gedaan.

In de 23e minuut nam Ajax de leiding. Ryan Gravenberch slalomde goed door de Ajax-defensief, waarbij Danny Makkelie goed de voordeelregeling toepaste bij een overtreding op de middenvelder, die mede daardoor in kansrijke positie kwam en PSV-doelman Yvon Mvogo kansloos liet (0-1).

Gravenberch viert de 1-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Buitenspelgoals

Ajax was blij met Makkelie en dat was even daarvoor wel anders, toen Dusan Tadic neerging in het strafschopgebied in een duel met Joey Veerman. Waar Ajax om een strafschop schreeuwde, was Makkelie onvermurwbaar en ook VAR Dennis Higler kwam niet op de lijn, omdat het niet een honderd procent duidelijke situatie was.

Het overwicht en de betere kansen bleven voor Ajax. PSV kwam wel af en toe onder de druk uit, maar heel grote kansen leverde dat niet op, buiten een doelpunt van Eran Zahavi, dat werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dat lot trof ook de 0-2 van Ajax vlak voor rust. Noussair Mazraoui schoot de bal buiten bereik van Mvogo in het doel, maar Higler en zijn team hadden gezien, dat iets eerder in de aanval Dusan Tadic net buitenspel had gestaan.

Kuip op z’n kop

Die beslissing bleek extra cruciaal door de manier waarop PSV na rust uit de kleedkamer kwam. Het getergde team van Schmidt zette in vijf minuten tijd de wedstrijd compleet op zijn kop. Eerst kopte Erick Gutierrez raak nadat Ibrahim Sangaré een vrije trap van Gakpo met het hoofd had verlengd (1-1).

Erick Gutierez frommelt de 1-1 binnen. Ⓒ ANP Pro Shots

En vanaf de aftrap zette Gakpo de Eindhovenaren zelfs op een 2-1 voorsprong. Lisandro Martinez verspeelde de bal slordig in de opbouw, waarna Gakpo kon opstomen en vanaf rand zestien Stekelenburg kansloos liet (2-1). De Kuip stond compleet op zijn kop en het PSV-publiek op de tribune danste en zong van vreugde.

Vermoeienissen

Die vreugde leek van korte duur, want snel na de 2-1 leek Davy Klaassen de gelijkmaker te maken, maar opnieuw volgde interventie van de VAR, die een streep door de goal haalde vanwege nipt buitenspel van Brobbey. Ajax moest opnieuw op jacht naar de gelijkmaker en de paal stond succes van Tadic in de weg.

Bij PSV begonnen de vermoeienissen van afgelopen donderdag zijn tol te eisen, waarop Schmidt besloot om Veerman en Gakpo te wisselen voor Bruma en Ritsu Doan. De stormloop van Ajax was wat gaan liggen, maar PSV ontsnapte nogmaals aan de gelijkmaker, toen Mvogo knap redde op een inzet van Perr Schuurs. Die was even daarvoor in het veld gekomen voor Edson Alvarez, terwijl Haller door Ten Hag was ingebracht voor Mazraoui.

Groot feest

PSV bleef goed overeind, waarbij vooral het magistrale spel van de middenvelders Sangaré en Gutierrez in het oog sprongen. Beiden wonnen aan de lopende band duels en met name Sangaré wist zijn lange uitschijfbenen overal tussen te murwen.

Omdat voor het doel van Stekelenburg de invallers Bruma en Yorbe Vertessen grote kansen niet wisten uit te spelen en daarmee verzuimden de wedstrijd in het slot te gooien, bleef het tot de laatste minuut spannend. Vertessen raakte zelfs de paal na een goede individuele actie. Maar Ajax wist niet meer echt een vuist te maken. Ook het inbrengen van ex-PSV’er Mohamed Ihattaren, die met gefluit werd onthaald door de Eindhovense fans, bracht daar geen verandering in, zodat de PSV-aanhang een groot feest kon vieren vanwege de winst van de tiende KNVB-beker in de clubhistorie en de eerste sinds 2012. Een triomf die vanuit Eindhovens perspectief extra mooi is, omdat in de finale de grote rivaal is verslagen, en die de ploeg van Schmidt mogelijk ook een impuls geeft in het restant van de titelrace.