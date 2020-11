Georgië en Noord-Macedonië vechten uit wie Oranje treft op EK

Georgië speelde op 27 mei 1990 zijn eerste interland terwijl het land op dat moment formeel nog onderdeel was van de Sovjet-Unie. Pas een jaar later werd Georgië onafhankelijk. Oranje speelde nog nooit een wedstrijd tegen het land, dat de 86e plaats op de FIFA-wereldranglijst bezet. Sinds 2016 staat bondscoach Vladimír Weiss, een Slowaak, aan het hoofd van de ploeg. Hij won 16 van zijn 45 wedstrijden.

Tijdens het kwalificatietoernooi voor het komende EK eindigde het land vierde in groep D, met onder meer Zwitserland en Denemarken. Alleen Gibraltar sprokkelde minder punten bij elkaar dan de formatie van bondscoach Weiss. Guram Kashia, Valeri Qazaishvili (beide met een verleden bij Vitesse) en Giorgi Aburjania (verleden bij FC Twente) zijn bekende selectiespelers.

Bondscoach Igor Angelovski van Noord-Macedonië na de zege in de halve finale van de play offs tegen Kosovo. Ⓒ HH/ANP

Noord-Macedonië was altijd onderdeel van Joegoslavië en werkte pas op 13 oktober 1993 zijn eerste interland af, toen nog onder de naam Macedonië. Op 25 januari 2019 werd de naam van het land na een conflict met Griekenland veranderd in Noord-Macedonië. De nationale voetbalploeg is de huidige nummer 65 van de FIFA-wereldranglijst en staat onder leiding van bondscoach Igor Angelovski. Het Nederlands elftal trof Macedonië vier keer. Dat leverde twee zeges voor Oranje en twee remises op.

In poule G van het kwalificatietoernooi finishte Noord-Macedonië derde achter Oostenrijk en Polen, en hield het onder meer het Israël van PSV'er Eran Zahavi onder zich. Blikvangers van de nationale ploeg zijn spits Goran Pandev, met een verleden bij Italiaanse topploegen als Internazionale en Lazio, en Elif Elmas van Napoli. Darko Velkovski speelt bij HNK Rijeka, en stond enkele weken terug nog tegenover AZ in de Europa League.

In de Nations League stonden Georgië en Noord-Macedonië de afgelopen maanden al twee keer tegenover elkaar. Beide wedstrijden in groep C eindigden in 1-1, en Noord-Macedonië kreeg twee keer een rode kaart.