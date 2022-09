Forse krachtterm richting arbiter kost Cambuur-trainer De Jong rood

,,Was dat Nijhuis. Ik kan het niet geloven", zei De Jong. Het alsnog toekennen van een penalty bleef voor hem niet zonder gevolgen. De Jong rende het veld op en noemde Van der Eijk een 'slappe lul' omdat hij het advies van de dienstdoende VAR volgde. Het kwam de trainer van de Friezen op een rode kaart te staan. ,,Ik ga geen excuses maken voor die uitspraak. Dat zou niet oprecht zijn want ik sta er nog steeds achter", zei De Jong, die beseft dat hij tegen een schorsing aanloopt..

De Jong vond de rode kaart die hij kreeg wel terecht. Het was een van de drie rode kaarten voor zijn ploeg tijdens een bewogen avond in het stadion van RKC. ,,Ook op die andere twee rode kaarten valt niets af te dingen", doelde de trainer op de uitsluitingen van Mees Hoedemakers en Alex Bangura nog in de eerste helft. ,,Hoedemakers was te laat met zijn tackle. Bangura ging enorm in de fout. Hij kreeg heel terecht rood. Dat is jammer, want we hadden het met tien man nog aardig voor elkaar."

Met een man minder kwam Cambuur zelfs op voorsprong. Door de omstreden pingel werd het 1-1. ,,De bal werd van een meter tegen mijn arm aangeschoten. Ik wilde net aanzetten voor een loopactie. Van opzet was geen sprake", zei Jacobs, die zijn ploeg na de rust lang stand zag houden. ,,Voor de aftrap van de tweede helft stonden we met zes man in de middencirkel. Ook al komen er dan nog twee spelers als invaller in het veld. dan weet je dat er weinig eer te behalen is. We hielden nog lang stand", zei de man, die twee weken geleden zelf rood kreeg. ,,Dat is natuurlijk wel iets waar we aan moeten werken. We maken het ons door al die kaarten wel erg moeilijk."