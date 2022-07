Barcelona wint met invallers De Jong en Depay van Real Madrid

Invaller Frenkie de Jong in de slag met Tony Kroos van Real Madrid. Ⓒ AFP

FC Barcelona heeft in een oefenwedstrijd in de Verenigde Staten gewonnen van Real Madrid. In het uitverkochte Allegiant Stadium in Las Vegas maakte de Braziliaanse aankoop Raphinha na 27 minuten met een schitterend schot het enige doelpunt: 1-0.