Geen centje pijn voor Feyenoord tegen Partizan Belgrado

De ploeg van John de Wolf, die de zieke Arne Slot verving, speelde de hele wedstrijd gecontroleerd en rustig. Er gebeurde niet veel in de eerste dertig minuten. Het eerste wapenfeit kwam van Guus Til die op de paal schoot. In de rebound tikte Cyriel Dessers de bal nog wel in het Servische doel, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Op slag van rust werd het dan toch nog 1-0 voor Feyenoord. Het was Jens Toornstra die de openingstreffer voor zijn rekening nam na een vrije trap.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Lutsharel Geertruida, Luis Sinisterra, doelpuntenmaker Jens Toornstra en Ramon Hendriks vieren de 1-0. Ⓒ ANP / HH

Na rust probeerde Feyenoord de voorsprong te vergroten. Na bijna een uur spelen lukte dat via Reiss Nelson die een prima aanval van de Rotterdammers keurig afrondde. Dat moment werd aangegrepen door de doelpuntenmaker om een shirtje van Justin Bijlow omhoog te houden. De doelman is zwaar geblesseerd en mist de rest van het seizoen.

Ricardo Gomes deed even later wat terug namens Partizan door van grote afstand raak te schieten: 2-1. De bezoekers kwamen zelfs nog bijna op gelijk hoogte, maar de kopbal van aanvoerder Lazar Markovic stuiterde over. De treffer van de ingevallen Bryan Linssen in de 90e minuut was nog een mooi slotakkoord in de Kuip