Henk Fraser schrok van eigen woede-uitbarsting: ’Ik herken mezelf niet’

„Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn”, aldus Fraser op de website van de club. „Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen.”

De 56-jarige Fraser was bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Utrecht. Hij stond met zijn ploeg op de zevende plaats in de Eredivisie. Na een moeizame start begon Fraser met zijn elftal steeds beter te presteren. Zijn dienstverband in Utrecht is echter beperkt gebleven tot veertien competitiewedstrijden, waarvan er zeven werden gewonnen.

„Bij FC Utrecht gelden, zoals bij elk bedrijf en zoals in de gehele maatschappij, bepaalde normen en waarden”, aldus algemeen directeur Thijs van Es. „Soms, in het heetst van de sportieve strijd, worden de randen daarvan opgezocht. In dit geval is door Henk gedrag vertoond dat over de grens van het geoorloofde gaat, waarover we het direct eens waren, waardoor hij deze beslissing heeft gemaakt.”

Voor zijn periode bij FC Utrecht was Fraser hoofdtrainer bij ADO Den Haag, Vitesse en Sparta. Tevens was hij tot april assistent-bondscoach van Louis van Gaal bij Oranje, maar hij legde die functie neer om zich volledig te kunnen richten op zijn werkzaamheden in Utrecht.

Vorig seizoen werd bij FC Utrecht afgemaakt door Rick Kruys, die tijdens het seizoen de ontslagen René Hake opvolgde.

FC Utrecht hervat de competitie op 8 januari met een thuiswedstrijd tegen koploper Feyenoord.