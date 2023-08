Oud-speler PSV en AZ ernstig in opspraak in IJsland

De 26-jarige speler van Genoa is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door iemand die werkzaam is voor de voetbalbond. Hangende het onderzoek zal Gudmundsson niet worden opgeroepen voor de nationale ploeg, melden media in IJsland en Italië. De voetballer, die gehuwd is en vader van twee kinderen, ontkent alle aantijgingen aan zijn adres.