Weer EK-medaille voor Steenbergen, brons Toussaint op 100 meter rugslag

De 19-jarige Gorbenko, die in baan 2 zwom, pakte net als bij de EK van vorig jaar het goud op de 200 wissel, in 2.10,92. Steenbergen kwam in baan 5 sterk opzetten tijdens de laatste 100 meter (schoolslag en vrije slag) en tikte als tweede aan in 2.11,14. Het brons ging in 2.11,38 naar Sara Franceschi uit Italië.

Steenbergen zei bij de NOS dat ze Gorbenko niet voor zich had zien liggen bij het laatste keerpunt na 150 meter. "Ik zag wel de Italiaanse en dacht aan het publiek te horen dat zij voor lag. Ik dacht: als ik haar voorbij ga, dan zit ik goed. De Israëlische had ik dus niet gezien. Maar ik denk niet dat ik twee tienden van een seconde harder had kunnen zwemmen. En zilver is echt supermooi."

De Friezin had eerder goud gepakt op de 100 en 200 vrij en met de estafetteteams op de 4x200 vrij en 4x100 wissel gemengd. Op de 4x100 vrij zwom ze met de vrouwenploeg naar brons. Steenbergen zou dinsdagavond ook in actie komen in de finale van de 4x200 vrij gemengd, maar ze meldde zich daarvoor af. Alle races in Rome hebben fysiek en mentaal veel van Steenbergen geëist, bekende ze. "Het begint echt zwaar te worden. Ik zat er vandaag een beetje doorheen. Ik wil heel graag de estafette zwemmen, maar ik moet mijn energie ook een beetje managen. Nu was de estafette even te veel."

Bekijk ook: Zwemkanon Steenbergen verbijstert zichzelf met kwartet Europese titels

Bekijk ook: Steenbergen pakt op EK op 200 meter vrij vierde goud

Brons voor zwemster Toussaint bij EK op 100 meter rugslag

Kira Toussaint heeft bij de EK in Rome een bronzen medaille veroverd op de 100 meter rugslag. De 28-jarige Nederlandse leek in het buitenbad van het Foro Italico in Rome af te koersen op het goud, maar tikte als derde aan in 59,53 seconden. Maaike de Waard eindigde in de finale als achtste en laatste.

De Italiaanse Margherita Panziera eiste voor eigen publiek de Europese titel voor zich op in 59,40, voor de Britse Medi Harris (zilver in 59,46). De Waard, die eerder brons had gepakt op de 50 rug, finishte in 1.00,54.

Toussaint veroverde vorig jaar bij de EK in Boedapest het goud op de 50 rug. Als titelverdedigster eindigde ze zondag op de kortste afstand net naast het podium (vierde). Toussaint revancheerde zich twee dagen later met een medaille op de dubbele afstand, nadat ze daar vorig jaar vierde op was geworden.

De Nederlandse zwemploeg staat nu in Rome op tien medailles: vier goud, één zilver en vijf brons.

Van Roon pakt brons op 50 vrij

Valerie van Roon heeft bij de EK brons gepakt op de 50 meter vrije slag. De 24-jarige Van Roon tikte in het buitenbad van het Foro Italico als derde aan in 24,64 seconden. Het goud ging in 23,91 naar de Zweedse favoriete Sarah Sjöström, die de gestopte Ranomi Kromowidjojo opvolgt als Europees kampioene op het sprintnummer.

Tessa Giele, de tweede Nederlandse in de EK-finale, eindigde als vierde in 24,74. Het zilver ging naar Katarzyna Wasick uit Polen (24,20).

De Boer als tweede naar EK-finale 50 vrij

Thom de Boer heeft bij de EK in Rome de finale bereikt van de 50 meter vrije slag. De 30-jarige Noord-Hollander won zijn halve finale in 21,72 seconden. In de eerste halve finale was alleen de Brit Benjamin Proud wat sneller geweest (21,40).

Jesse Puts redde het niet met 22,22. Dat betekende de negende tijd; de eerste acht zwemmen woensdagavond om 18.00 uur in het Foro Italico de finale.

De Boer bereikte vorig jaar bij de Olympische Spelen van Tokio ook de finale van het sprintnummer. Hij tikte daarin als laatste aan, in 21,79. De Boer heeft het Nederlands record op zijn naam staan met 21,58. Bij de EK van vorig jaar in Boedapest plaatste de sprinter zich als eerste voor de finale, maar daarin eindigde hij als vierde.

Op de 50 school bleef Anne Palmans steken in de halve finales. Met 31,62 was de 22-jarige Palmans langzamer dan in de series (31,37) en eindigde ze op de vijftiende plaats.