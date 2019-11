Deense club klaagt Nederlandse ’spookspeler’ aan

Viborg meldde dinsdag al dat het contract van Verhagen is ontbonden. Verhagen arriveerde in oktober van dit jaar in Viborg, maar hij werd snel van het trainingsveld gehaald wegens een gebrek aan voetbalcapaciteiten. De club meldt in juli benaderd te zijn door een man die beweerde dat hij van het grote managementbureau Stellar Group was. Volgens diegene zou Verhagen in januari naar China verkassen, maar tot die tijd zou hij ergens moeten spelen.

De Deense profclub geeft aan dat Verhagen is vastgelegd zonder dat ze hem aan het werk gezien hebben. "Er is duidelijk sprake van fraude, waarbij waarschijnlijk meerdere mensen in verschillende landen zijn betrokken", meldt Viborg.

Verhagen is gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin en diefstal, zei een plaatselijke officier van justitie. De spookvoetballer zou in het verleden hebben gespeeld in Moldavië en Zuid-Afrika, maar daar wordt ernstig aan getwijfeld.