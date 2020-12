Bosz met Bayer Leverkusen aan kop in Bundesliga

De thuisploeg leidde al na een half uur met 2-0 dankzij twee doelpunten van Leon Bailey, die zijn doelpuntentotaal op vier bracht. Hoffenheim kwam via Christoph Baumgartner terug in de wedstrijd, maar kort daarna werd de marge door Florian Wirtz weer vergroot tot twee. In blessuretijd benutte invaller Lucas Alario nog een penalty. Hoffenheim stond toen nog maar met tien man op het veld na de tweede gele kaart voor Florian Grillitsch.

Leverkusen, waar Daley Sinkgraven na ruim een uur werd gewisseld, heeft dit seizoen nog niet verloren; zeven overwinningen en vier gelijke spelen. Voor het eerst sinds december 2017 is Leverkusen twaalf wedstrijden op een rij in de Bundesliga ongeslagen.

Bosz heeft met zijn ploeg nu een punt meer dan Bayern München en RB Leipzig. Eerder dit weekend kwam Bayern niet verder dan 1-1 tegen Union Berlin. Leipzig won wel, met 2-0 van Werder Bremen.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Bundesliga