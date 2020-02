’Formule 1-race in Miami nog ver weg’

„We waren ons bewust van het feit dat het tijd ging kosten, maar ik moet zeggen dat het langer duurt dan gehoopt. Dat is best frustrerend, aangezien we er veel tijd in hebben gestoken”

Vier maanden geleden bereikte de F1-bazen nog een principeakkoord met Hard Rock Stadium om de allereerste Grand Prix van Miami te organiseren. Het was de bedoeling om volgend jaar al door de stad in Florida te racen. Binnen de lokale autoriteiten is de weerstand tegen de komst van de koningsklasse echter steeds verder toegenomen.

Volgens Carey kan het nog jaren duren voordat de Formule 1 een tweede geschikte locatie heeft gevonden in de Verenigde Staten. Sinds 2012 wordt jaarlijks geracet op het Circuit of The Americas in Austin, Texas.

„We beseffen dat we minstens vijf jaar nodig hebben”, gaat Carey verder. „Het doel is nu om binnen vijf tot tien jaar een tweede Amerikaanse race op de kalender te hebben. Als je het zo bekijkt, is een vertraging van twaalf maanden niet veel, maar dat betekent niet dat het niet frustrerend is.”

Inmiddels is er ook interesse vanuit Indianapolis om als gastheer op te treden. Op de beruchte oval wordt sinds jaar en dag de vermaarde Indy 500 verreden. Tussen 2000 en 2007 werden op een aangepaste lay-out F1-races verreden.

Carey is zich bewust van de mogelijkheid om uit te wijken naar Indianapolis. „Het is natuurlijk een iconische baan. Samen met Le Mans en Monaco vormt Indianapolis de Triple Crown. Dat zegt eigenlijk alles over de grootsheid van het circuit.”