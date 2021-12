Extra waarschuwing voor Formule 1-coureurs, straf bij onsportief gedrag

In de zogeheten event notes van wedstrijdleider Michael Masi wordt in Abu Dhabi namelijk onder meer artikel 12.2.1.I uit de sportieve reglementen van autosportfederatie FIA aangehaald. Daarin staat kort gezegd dat onsportief gedrag of een poging om het resultaat te beïnvloeden op een onethische manier een overtreding van de reglementen is.

In artikel 12.4.5, ook aangehaald in het genoemde document, staat daarnaast dat de stewards de bevoegdheid hebben om een coureur punten af te nemen. Dat is niet nieuw. In 1997 werd Michael Schumacher bijvoorbeeld gediskwalificeerd na een overigens mislukte poging om tijdens de laatste race de uiteindelijke wereldkampioen Jacques Villeneuve van de baan te rijden. Schumacher behield wel zijn race-overwinningen, maar in de eindrangschikking eindigde hij onderaan.

Bekijk ook: Wereldkampioen in Formule 1 krijgt bokaal dit jaar een dag eerder

Verstappen en Hamilton hebben een gelijk aantal punten, maar de Nederlander heeft het voordeel van één race-overwinning meer. Dat geeft bij een gelijke stand de doorslag.

Luister ook naar de nieuwste aflevering van de Formule 1-podcast met voormalig coureur Christijan Albers en Telegraafverslaggever Erik van Haren: