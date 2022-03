’Megacontract voor Aaron Rodgers in NFL’

Na het afgelopen seizoen, dat in de reguliere competitie zeer succesvol verliep maar in de play-offs al in de divisional round eindigde, was het geen zekerheid dat Rodgers zou terugkeren in Green Bay. De Denver Broncos dongen naar zijn hand, en zelfs met pensioen gaan behoorde tot de mogelijkheden. Met een astronomisch contract overthuigden de Packers, met wie hij in 2010 de Super Bowl won, hem dus toch om te blijven.