David Neres dankt UEFA-voorzitter na vlucht uit Oekraïne

Afgelopen zaterdag ging hij per trein naar Tsjernivtsi, een stad in het zuidwesten van Oekraïne. Vanuit daar wist de aanvaller naar Boekarest te reizen, waar hij een vliegtuig naar Brazilië nam.

„In de afgelopen dagen hebben we veel spannende momenten meegemaakt in Oekraïne”, laat Neres via sociale media weten. „Momenten die we niet willen meemaken en waarvan we hadden gedacht dat we ze nooit mee zouden maken. Na tweeënhalve dag van grote wanhoop zijn we erin geslaagd om naar huis terug te keren. Mede dankzij voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA, die ervoor heeft gezorgd dat we veilig de stad Tsjernivtsi konden bereiken.”

„Godzijdank zijn we nu veilig bij onze familie”, besluit Neres. „Als alles voorbij is, zullen we onze situatie oplossen. Nu is dat niet mogelijk, omdat het oorlog is. Die oorlog hebben we meegemaakt.”