Parijs wacht in spanning af: kan Lionel Messi vrijdag zijn debuut maken?

Trainer Mauricio Pochettino hield donderdag echter zijn kaarten tegen de borst. „We hebben nog niet beslist met welke ploeg we zullen spelen en we bekijken nog of Messi van de partij kan zijn”, zo vertelde de oefenmeester tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Brest, de nieuwe club van oud-AZ-doelman Marco Bizot.

„Voorlopig is alles positief. Messi heeft zich snel weten te integreren in de groep en er heerst een goede sfeer”,, aldus Pochettino. Onduidelijk is of hij met zijn laatste opmerking doelde op verhalen over het vermeende vedettegedrag van Sergio Ramos, die deze zomer overkwam van Real Madrid.

Messi heeft een trainingsachterstand van ongeveer een maand op zijn teamgenoten. Na het winnen van de Copa América met Argentinië deze zomer kwam de oud-speler van FC Barcelona niet meer in actie.

Mauricio Pochettino kijkt toe tijdens de training. Ⓒ HH/ANP

Kylian Mbappé

Wel ging Pochettino in op de transfergeruchten omtrent Kylian Mbappé, wiens contract in Parijs volgend jaar afloopt. Het Franse megatalent schijnt vooralsnog niet te willen verlengen.

„Mbappé is momenteel gewoon een van ons en ik wil hem er zeker bij hebben dit seizoen. Zelfs als hij het niet verlengt, blijft hij voorlopig spelen. We zijn enorm tevreden over hem en denken dat dat omgekeerd ook het geval is. Mbappé is kalm en hij bereidt zich goed voor op de wedstrijd tegen Brest.”