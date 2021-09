Louis van Gaal probeert Oranje uit te dagen

Voetbal

Louis van Gaal gooit Jurriën Timber uit de basis, herkansing Steven Berghuis

Bondscoach Louis van Gaal wilde vrijdagmiddag aanvankelijk weinig loslaten over de elf spelers die zaterdagavond in het Philips Stadion in de basis staan tegen Montenegro, maar verklapte uiteindelijk meer dan hij in eerste instantie had gepland.