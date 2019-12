PSV-trainer Faber: ’Uitrusten en met frisse kop beginnen’

Faber volgde maandag de ontslagen Mark van Bommel op. De voormalige verdediger debuteerde woensdag met een moeizame zege in het bekertoernooi op GVVV.

„Het begin was stroef en onzeker, vooral aan de bal”, zei Faber, die zijn elftal na een fout van Daniel Schwaab op achterstand zag komen. „Na die fout hebben we goed gereageerd. De tweede helft was bij ons beter dan de eerste. Het is goed dat we hebben gewonnen.”

PSV hervat de competitie 19 januari met de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.