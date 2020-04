Giovanni van Bronckhorst terug in China: ’Dag en nacht controle’

Giovanni van Bronckhorst in China op de training van zijn club Guangzhou R&F. Ⓒ DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - Giovanni van Bronckhorst is teruggekeerd in China en hervat deze maandag met de selectie van zijn club Guangzhou R&F de voorbereiding op de nieuwe competitie. Dat kan nu het coronavirus in het land onder controle lijkt. Eén probleem, niemand weet wanneer de competitie echt begint.