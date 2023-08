VIDEO NASCAR-coureur overleeft horrorcrash met talloze salto’s

Vreselijk beelden van de Coke Zero Sugar 400 op de beruchte Daytona International Speedway. Ryan Preece verloor op vijf rondjes van het einde van de NASCAR-wedstrijd de controle over het stuur en vloog aan 305 kilometer per uur de lucht in om vervolgens zeker tien keer over kop te gaan.

De auto Ryan Preece vliegt na de crash door de lucht. Ⓒ ANP/HH