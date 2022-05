Middenvelder in selectie Lyon voor Champions League-finale Daniëlle van de Donk precies op tijd hersteld: ’Altijd van gedroomd’

Door Lars van Soest

Daniëlle van de Donk droomt van speelminuten in de finale. Ⓒ Instagram Lyon

AMSTERDAM - Daniëlle van de Donk is met Olympique Lyon afgereisd naar Turijn voor de Champions League-finale tegen FC Barcelona. De 30-jarige Oranje-international, wiens droom het altijd is geweest om het Europese toernooi te winnen, is net hersteld van een zeldzame blessure en hoopt stiekem haar rentree te kunnen maken in de eindstrijd.