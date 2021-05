Dreun voor Sevilla in race om Spaanse titel

Het was voor rust Youssef En-Nesyri die Sevilla op voorsprong had moeten zetten, maar Athletic -goalie Unai Simón bracht tot twee keer toe redding. Eerst redde hij na een kopbal van de Sevilla-spits en even later keerde hij een schot van En-Nesyri.

Na rust kon Sevilla ook niet veel potten breken. Na een kleine 10 minuten was er een prima kans voor Lucas Ocampos, maar zijn schot ging over. Ruim 20 minuten voor tijd kwam De Jong in het veld, maar ook van de Nederlander ging er geen gevaar uit. Echt uitgespeelde kansen waren er van beide kanten nauwelijks, maar een minuut voor tijd sloeg Athletic Bilbao alsnog keihard toe via invaller Iñaki Williams. In de vijf minuten extra speeltijd werd er niet meer gescoord.

Een omhaal van De Jong die jammerlijk mislukt. Ⓒ AFP

Na het verlies staat Sevilla nu 6 punten achter lijstaanvoerder Atlético Madrid en 4 achter Real Madrid en FC Barcelona. Er zijn in Spanje nog vier speelronden te gaan.

Komende zondag wacht Sevilla de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Een dag eerder neemt FC Barcelona het thuis op tegen Atlético.

