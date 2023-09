Helmut Marko: ‘Bij zege in Singapore denk ik dat we alles kunnen winnen’

,,Een perfecte race. Carlos Sainz deed nog een beetje lastig met zijn rijstijl, maar verder kwamen we niet echt in de problemen”, aldus Marko. ,,We vroegen Max in de slotfase wel om langzamer te gaan rijden vanwege de bandentemperatuur, zodat hij de auto veilig naar de finish kon rijden.”

Marko is blij voor Verstappen dat hij nu de enige recordhouder is, als het gaat om aantal Grand Prix-overwinningen op rij (tien). ,,Dat betekent heel veel voor Max. Voor mij persoonlijk was de honderdste zege voor het team (zege Verstappen in Canada dit jaar, red.) nóg belangrijker. Ik denk ook niet dat tien overwinningen het einde is. Dat record kan nog weleens worden aangescherpt.”

Alles winnen

Volgens Marko is de kans groot dat Red Bull dit jaar alle races wint in de Formule 1. ,,Een technisch probleem kan ons dwarsbomen of een crash of iets dergelijks, maar iets anders niet. Max won nog nooit in Singapore, dus dat zal hij over twee weken graag willen doen. En als hij ook daar kan zegevieren, ben ik optimistisch gestemd dat we de rest van de races ook kunnen winnen.”