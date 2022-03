Willem II-trainer Grim rekent op uitspelen Vitesse-Sparta

Nadat de wedstrijd al was stilgelegd werd er een vuurwerkbom vanaf de tribune met Vitesse-supporters gegooid en ontstonden er schermutselingen tussen fans en stewards. Eerder in de wedstrijd was er al een supporter het veld opgelopen zonder daarbij een strobreed in de weg te zijn gelegd door stewards. Sparta weigerde na een afkoelingsperiode van een halfuur het restant van de wedstrijd uit te spelen.

Drie opties

De KNVB moet nu beslissen wat er moet gebeuren met de wedstrijd. Daarvoor zijn er drie opties: de resterende minuten (circa vijf) worden niet meer gespeeld en de tussenstand van 0-1 gaat als eindstand in de boeken, de resterende minuten worden op een ander moment alsnog ingehaald of de hele wedstrijd wordt opnieuw gespeeld. Wat betreft Fred Grim, die met Willem II in een degradatiestrijd is verwikkeld met Sparta, is de eerste optie niet aan de orde.

„Ik vind dat sowieso een wedstrijd moet worden uitgespeeld. Hoe vaak is het niet dat je met 3-1 of zo voorstaat en tegen de vierde man zegt ’de wedstrijd is wel klaar’, als er nog twee minuutjes of zo te spelen zijn. Dan krijg je altijd te horen dat het toch gespeeld moet worden, omdat het nog invloed kan zijn op de ranglijst. Dan geldt dat al helemaal voor die zes minuten bij Vitesse-Sparta. Dus die wedstrijd zal uitgespeeld moeten worden”, aldus Grim.

