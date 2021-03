FC Barcelona maakt gehakt van Real Sociedad

Na de openingstreffer van Antione Griezmann na ruim een half uur spelen sloeg Dest twee keer toe. Enkele minuten voor het rustsignaal en enkele minuten na rust. Het waren zijn eerste doelpunten in het shirt van de Catalanen in een wedstrijd in La Liga. Lionel Messi tekende in de 56e minuut voor de vierde Barça-treffer van de avond.

Enkele minuten nadat een goal van zijn voet was afgekeurd sloeg Ousmane Dembélé alsnog toe: 5-0. Met nog een kwartier op de klok was het Ander Barrenetxea de eretreffer voor zijn rekening nam met een bal in de kruising: 5-1. Vlak voor tijd was het leed nog niet geleden voor Real Sociedad toen Messi voor de tweede keer deze avond raak schoot.

Messi speelde zijn 768e wedstrijd voor Barcelona. Daarmee is hij nu recordhouder van de club. De baltovenaar is ook al de speler in de historie van Barça met de meeste doelpunten, de meeste titels en de meeste overwinningen.

International Frenkie de Jong speelde de gehele wedstrijd bij Barça.

Door de overwinning staat de ploeg van Koeman nu weer op 4 punten van Atlético Madrid dat eerder op de avond een benauwde zege boekte op degradatiekandidaat Deportivo Alavés: 1-0. Real Madrid won zaterdag al met 3-1 bij RC Celta en heeft 6 punten minder dan koploper Atlético.

