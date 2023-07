Norsgaard als eerst over de streep bij zesde etappe Tour de France Femmes

Norsgaard, teamgenote van Annemiek van Vleuten bij de Spaanse ploeg, zat met de Spaanse Sandra Alonso en de Poolse Agnieszka Skalniak-Sójka de hele dag in de kopgroep. Met een ultieme versnelling in Blagnac bleef ze de sprintsters voor.

Kopecky start zaterdag in de zevende etappe opnieuw in de gele trui. De Belgische heeft een voorsprong van 53 seconden op Ashleigh Moolman uit Zuid-Afrika en 55 seconden op Van Vleuten. Zaterdag volgt een zware bergetappe met de finish op de Tourmalet en zondag eindigt de Tour met een tijdrit in Pau.

Kans gegrepen

Norsgaard bezorgt haar ploeg de tweede ritzege in deze Tour. De Duitse Liane Lippert schreef de tweede etappe op haar naam. Movistar won eerder dit jaar al de Vuelta en de Giro Donne met Van Vleuten.

De Deense had doelbewust voor de aanval gekozen. „Ik denk dat ik geen sprintster meer ben. Ik ben misschien snel, maar kan de pure sprintsters niet meer verslaan. Dus ik heb mijn kans gegrepen, ben voor het hoogste gegaan en hier staan we.”

Geen woorden voor

Norsgaard kwam met Alonso bij de Poolse Skalniak-Sójka die alleen voorop reed. Met z’n drieën hielden ze lang een voorsprong vast, totdat de Spaanse er in de slotfase af moest. De sprintersploegen rekenden echter verkeerd en kwamen net te laat om Norsgaard nog bij te halen.

„Ik heb er geen woorden voor en ben heel emotioneel”, zei de Deense. „Ik had een heel lastig begin van het jaar. Ik bedank iedereen die in me is blijven geloven. Dit is mijn grootste overwinning.”

Nachtmerrie

Charlotte Kool noemde de wijze waarop ze naast de zege in de zesde etappe van de Tour de France Femmes greep een nachtmerrie. De sprintster van Team DSM-Firmenich was de snelste van het peloton, maar de Deense Emma Norsgaard van Movistar wist als enige van de drie vluchtsters de aanstormende sprintsters nog nipt voor te blijven.

„Een sprint winnen, maar dan zo vlak achter de vlucht is echt een nachtmerrie”, zei de 24-jarige renster die erop had gerekend dat de drie ontsnapte wielrenners voor de streep teruggepakt zouden worden. „Ik denk dat de jacht op de kopgroep best goed was. Best veel teams hielpen in de achtervolging, maar de rensters in de kopgroep waren gewoon heel goed.”

Goede positionering

De rensters van DSM brachten Kool goed naar de finish, ondanks een valpartij in de laatste bocht waar ze goed voor zaten. „Pfeiffer positioneerde me geweldig”, zei de sprintster over ploeggenote Pfeiffer Georgi. „Ik had alles onder controle, maar het maakt niet uit, want het was voor de tweede plaats.”

Kool eindigde als derde in de eerste etappe achter de ontsnapte Lotte Kopecky en als zevende in de derde rit, de enige etappe die uitdraaide op een massasprint met Lorena Wiebes als winnares. De sprintster krijgt waarschijnlijk ook geen kans meer. De Tour de France Femmes heeft zaterdag een bergetappe met aankomst op de Tourmalet en zondag een individuele tijdrit in Pau.

Laatste kans Vos

Marianne Vos greep met de vierde plaats ook naast de waarschijnlijk laatste kans op de ritzege in deze Tour. De 36-jarige renster van Jumbo-Visma won vorig jaar twee etappes en droeg meerdere dagen de gele trui. Ook won ze twee keer de voorheen aan de Tour verbonden vrouwenwedstrijd La Course.

"Mijn ploeggenoten deden alles wat binnen hun macht lag", zei Vos. "Vanaf de laatste klim ben ik continu in een goede positie gehouden. Helaas voor ons redde één renster het tot op de streep. Jammer genoeg kon ik het goede werk ook niet belonen met een podiumplaats. We wilden graag voor de zege sprinten. Helaas is dat net niet gelukt."