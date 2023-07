Norsgaard als eerst over de streep bij zesde etappe Tour de France Femmes

Hoe dichter bij de meet, hoe meer het erop begon te lijken dat er een massasprint aan te pas zou komen. Wie zou het worden: Marianne Vos, Charlotte Kool of toch Lotte Kopecky? Met de wind in de rug legden de rensters de laatste kilometers af: een lang stuk naar Blagnac. Norsgaard verraste vriend en vijand door als eerst de eindstreep te passeren.

Met nog amper een kilometer te gaan was er nog een flinke valpartij. De overgebleven rensters gingen als een raket richting de finish. Norsgaard zette een flinke sprint in en was de concurrentie te slim af. Kool eindigde als tweede, zij won de sprint achter de Deense. Kopecky werd derde en sloeg uit frustratie op haar stuur, om duidelijk te maken dat die plek voor haar een teleurstelling was. Ze wist desalniettemin de gele trui te behouden voor de zevende etappe.

Yara Kastelijn kwam met nog 51 kilometer voor de boeg al ten val. De Nederlandse bergkoningin ging samen met drie andere rensters tegen de grond. Haar ploeggenote Julie Van De Velde schoot haar te hulp.