Miguel Ángel López klapt eindelijk uit de school over Vuelta-rel: ’Enric Mas is een egoïst’

Tijdens de voorlaatste etappe in de Ronde van Spanje miste López de slag en verloor hij zijn podiumplek, waarna hij gefrustreerd uit de wedstrijd verdween. Hij liet met die actie zijn ploeggenoten in de steek en gooide bovendien ook zijn zesde plaats in het klassement zomaar te grabbel. Ondanks dat zijn ploegleider Patxi Villa en zijn ploeggenoot Imanol Erviti nog op hem inpraatten, veranderde de Colombiaan niet meer van gedachten.

Lang bleef het stil over wat er precies was voorgevallen, maar López doet ruim tweeënhalve maand later dan eindelijk zijn verhaal. „Ik wilde nog naar de ontsnapte groep toe rijden, maar Mas (de uiteindelijke nummer twee van de Vuelta, red.) vroeg waarom ik bleef aanvallen, op het moment dat hij al weg was. Toen het gat veertig seconden was, kwam de ploegleider naast me rijden. Hij zei dat ik hoe zuur ook maar niet meer moest proberen aan te vallen. Ik werd daardoor erg boos en stapte af.”

„Enric is een egoïst”, meent López stellig. „Dat heb ik hem ook recht in zijn gezicht gezegd. Ik wil nooit meer met hem in hetzelfde team rijden, want hij is geen teamspeler.”

Overigens hekelt López ook de verdere gang van zaken binnen de ploeg. „Er was geen duidelijke rolverdeling voor in de grote rondes. Ondertussen probeerde Mas continu voor mij in de pikorde te komen.”