Lozano ontbreekt bij PSV voor treffen tegen Haugesund

Hirving Lozano Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Hirving Lozano ontbreekt donderdag in de selectie van PSV voor de thuiswedstrijd tegen FK Haugesund in de derde kwalificatieronde van de Europa League. De Mexicaanse aanvaller is dicht bij een overgang naar Napoli, dat sinds maandag met PSV in gesprek is over een transfer.