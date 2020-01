Miljoenendeals voor Amrabat, Sierhuis en Zivkovic op krankzinnige deadlinedag

Richairo Zivkovic tekent bij Sheffield United.

AMSTERDAM - Drie Nederlanders zullen zich de wintertransferperiode van 2020 hun hele carrière herinneren. Sofyan Amrabat (23) werd in één klap voetbalmultimiljonair door een droomcontract te tekenen bij Fiorentina. Ajax-huurling Kaj Sierhuis (21) verruilde de Eredivisie (FC Groningen) voor Ligue 1, een top-5 competitie in Europa (Stade Reims). En Richairo Zivkovic (23) zag met Sheffield United en voetballen in de Premier League een jongensdroom in vervulling gaan. Telesport belde met de dolgelukkige voetballers.