Afrika Cup: goal Sébastien Haller en assist Ibrahim Sangaré niet genoeg voor Ivoorkust

Ivoorkust kwam na 25 minuten spelen op voorsprong, nadat in de twaalfde minuut Franck Kessie een strafschop miste. Na een goede steekpass van Wilfried Zaha stuurde Sébastien Haller met een knappe voetbeweging de keeper op het verkeerde been.

De Ivorianen drukten echter niet door en Sierra Leone kwam na rust op gelijk hoogte via Musa Kamara. Daarop was het de andere Eredivisie-speler die opstond bij Ivoorkust. Sangaré bediende Nicolas Pépé en hij plaatste de bal met links goed in de verre hoek. Dat leek lang genoeg, maar in de slotfase ging het toch nog mis. Invaller Alhaji Kamara tekende in de 93e minuut voor de 2-2. Daarbij raakte de Ivoriaanse doelman Badra Sangaré ook nog geblesseerd. Doordat Ivoorkust al uitgewisseld was, moest rechtsback Serge Aurier het restant volmaken als keeper, maar ondanks een hoekschop werd hij niet echt getest.

Tunesië haalt zijn gram

Tunesië heeft overtuigend revanche genomen na het bizarre eerste duel tegen Mali. Toen werd de wedstrijd bij een 1-0-achterstand (tot tweemaal toe) te vroeg afgefloten. Tegen Mauritanië was het land - dat ook nog eens getroffen werd door diverse coronagevallen - vanaf de start gretig. Hamza Mathlouthi en Wahbi Khazri zorgden binnen tien minuten al voor een 2-0 voorsprong.

Daarna bleef het lang rustig, maar in een tijdsbestek van twee minuten verdubbelde Tunesië de score tot 4-0. Khazri maakte zijn tweede en ook Seifeddine Jaziri vond - op aangeven van Khazri - het net.

Mali en Gambia in evenwicht

Het duel tussen Mali en Gambia in groep F van de Afrika Cup is zondag in een 1-1-gelijkspel geëindigd. Beide ploegen scoorden vanaf de strafschopstip, beide keren was dat een gevolg van ingrijpen van de VAR.

Ⓒ ANP/HH

In de 79e minuut was de scheidsrechter een overtreding van Gambia-speler Ebou Adams op Yves Bissouma ontgaan. Ibrahima Koné schoot raak nadat er alsnog een penalty was toegekend. In de slotminuut kwam Gambia, de underdog, op gelijke hoogte. Musa Barrow benutte de strafschop die was toegekend na hands van Bissouma.

Gambia en Mali hebben in deze groep vier punten, Tunesië drie. Mauritanië staat puntloos onderaan.