Afrika Cup: Mali en Gambia delen de punten

In de 79e minuut was de scheidsrechter een overtreding van Gambia-speler Ebou Adams op Yves Bissouma ontgaan. Ibrahima Koné schoot raak nadat er alsnog een penalty was toegekend. In de slotminuut kwam Gambia, de underdog, op gelijke hoogte. Musa Barrow benutte de strafschop die was toegekend na hands van Bissouma.

Beide ploegen hadden hun eerste groepsduel gewonnen. Mali had Tunesië verslagen (1-0) in een duel dat door de scheidsrechter te vroeg was afgeblazen. Gambia was eerder te sterk (1-0) geweest voor Mauritanië. Met 4 punten zijn beide ploegen vrijwel zeker van een plaats in de achtste finales.