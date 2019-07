’In trainingspak naar Máxima’

Menno van Gorp: ,,De groentesoep van mijn oma is een klassieker, die neemt me mee terug naar vroeger.’’ Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Er is meer dan de sport alleen. Ook voor Menno van Gorp, drievoudig wereldkampioen Breaking (breakdance), dat in Parijs 2024 op het olympische programma staat. Elke week in ’EXTRA TIJD MET’, de lifestyle-rubriek van Telesport, verrassende ontboezemingen van onze nationale topsporters.