Tennisster Peng Shuai kondigt pensioen aan na turbulente maanden: ’Ik ben nooit verdwenen’

Van Peng werd eind 2021 bijna drie weken niets vernomen, nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli begin november had beschuldigd van seksueel misbruik. „Ik ben nooit verdwenen”, zegt ze nu echter tegen L’Equipe. „Het is gewoon zo dat erg veel mensen, zoals bekenden en mensen van het IOC, me berichten stuurden. Het was simpelweg onmogelijk om zoveel berichten te beantwoorden. Maar ik heb altijd in nauw contact gestaan met mijn goede vrienden. Ik sprak met hen. Ik beantwoordde hun e-mails. Ik sprak ook met de WTA.”

De 36-jarige Peng heeft haar beschuldigingen aan het adres van Zhang later, al dan niet onder druk van de Chinese overheid, al wel vaker ontkend. In het interview met L’Equipe herhaalt zij: „Ik heb nooit gezegd dat iemand me, op wat voor manier dan ook, seksueel heeft misbruikt.” Peng zegt in november bovendien zelf het bericht op haar sociale media, waarin zij de beschuldiging deed, te hebben verwijderd.

De tennisster vertelde over de ontmoeting met Bach. Ze zegt „een prettig gesprek” te hebben gevoerd met de voorzitter van het IOC.

Het IOC liet later in een verklaring weten dat het gesprek plaats heeft gevonden in een hotel in Beijing. Kirsty Coventry, de voormalige voorzitter van de atletencommissie van het IOC, was daar ook bij. „Tijdens het diner spraken de drie over hun gedeelde ervaringen als atleten op de Olympische Spelen. Peng vertelde verder hoe teleurgesteld ze was dat ze zich niet kwalificeerde voor de Olympische Spelen in Tokio”, aldus het IOC.

Coventry en Peng hebben volgens het IOC afgesproken contact met elkaar te houden. Over de verdere inhoud van het gesprek doen Coventry, Bach en Peng geen mededelingen.